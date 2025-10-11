Рыбный праздник вопреки погоде: в Вокнаволоке прошел седьмой фестиваль ряпушки

В минувшие выходные рунопевческая деревня Вокнаволок недалеко от Костомукши в седьмой раз стала столицей вкусной и аутентичной традиции — здесь с большим размахом прошел фестиваль ряпушки.

С каждым годом событие, организованное центром культурного развития «Среда», привлекает все больше гостей и участников. И на этот раз «царская рыбка» не подвела: ни одна из восьми команд-участниц не осталась без улова.

Соревнования рыбаков состояли из трех этапов: взвешивания улова, скорости выемки ряпушки из сетей и чистки рыбы на время. Победителями в этом году стала команда «Карелы» в составе Александра Чепурного и Андрея Погудина, для которых фестиваль стал дебютным. Им в сетку попалось больше 9 кг ряпушки. За этот улов они выиграли главный приз — эхолот. Второе место заняла команда «Двое из ларца», а третьими стали прошлогодние чемпионы — «Поцелуй меня удача».

Но фестиваль — это гораздо больше, чем просто рыболовные состязания. Это двухдневный праздник карельской кухни, традиций и гостеприимства. В преддверии события в городских кафе появляются специальные блюда из ряпушки, а на самой площадке кипит жизнь: работают мастер-классы, проходят выступления фольклорных коллективов и экскурсии.

Особой популярностью пользовалась гастроплощадка от ресторана «ВКарелииЕсть», где гости пробовали необычные угощения вроде молока с вереском и голубцов с ламинарией. Торговые ряды с сувенирами и рыбными деликатесами, особенно шашлычками из форели и жареной ряпушкой, не пустовали ни на минуту. В этом году организаторы приготовили новинку — конкурс для зрителей по чистке рыбы без ножа.

Несмотря на дождливую погоду, настроение у гостей было прекрасным. Завершился праздник зажигательным выступлением фолк-группы Skylark из Петрозаводска, которая отыграла свой сет под усилившимся дождем.

Фестиваль ряпушки продолжает набирать известность далеко за пределами Карелии. На него обратили внимание даже представители крупных компаний, такие как «Авито», которые путешествуют по стране, изучая местные традиции и поддерживая малый бизнес. Их присутствие — еще одно подтверждение того, что скромный праздник в честь «царской рыбки», как называют ряпушку, стал ярким и значимым событием в культурной жизни региона.