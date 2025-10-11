Реклама на сайте
Кинотетрис
«Первый на Олимпе»: драматическое кино о пепле войны и пламени спортивных побед
13 октября, 15:05 Статьи
Тема недели
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Новости

В Петрозаводске завершено благоустройство парка Беличий Остров

18:15

Спрос на подержанные иномарки в Карелии вырос более чем на 40%

18:00

Рыбный праздник вопреки погоде: в Вокнаволоке прошел седьмой фестиваль ряпушки

17:40

Более 100 детей с инвалидностью из Карелии отдохнули в санаториях в этом году

17:20

Дождь, мокрый снег и похолодание до 0°С: как изменится погода в Карелии 14 октября

17:00

Яркий метеор вспыхнул в небе над Петрозаводском

16:45

Житель Сегежского округа с помощниками похитил из садков в Карелии более тонны форели

16:30

Готовую квартиру в ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене

16:20

Федеральное СМИ рассказало историю петрозаводчанина с инвалидностью, которого уволили из музея за профнепригодность

16:10

Кондопога получит новое футбольное поле с подогревом уже следующим летом

15:55

В широкий прокат вышла спортивно-биографическая драма «Первый на Олимпе»

15:45

Детский омбудсмен прокомментировал историю с избиением подростками мужчин в Петрозаводске

15:35

Карельские пловцы завоевали 19 медалей на окружных соревнованиях в Ленобласти

15:15

В Соцфонде напомнили, когда индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на больничные

15:00

В Пряжинском районе пенсионерка нашла и потратила деньги с чужой банковской карты

14:55

В Петрозаводске поймали вора,который дважды похищал дорогие наушники из магазина техники

14:45

Водитель отвлекся и устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии

14:30

Подрядчик завершает ремонт одного из участков дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша»

14:15

В Петрозаводске от управления отстранили 14 водителей

14:00

В Петрозаводске пройдут соревнования по пилотированию дронов

13:40

Последнюю жительницу заброшенной деревни в Карелии вывезли в интернат

13:25

По факту избиения мужчин двумя несовершеннолетними девочками в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

13:15

Праздник в центре Петрозаводска: открытие нового пешеходного бульвара и набережной в эту субботу

13:10

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

13:00

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «ПРО газ»

12:45

Железнодорожники из Карелии предстанут перед судом за кражу 393 литров бензина

12:30

Городской автобусный маршрут № 23 закрылся на зиму

12:15

Элиссан Шандалович рассказал, что для него значит благодарность Валентины Матвиенко

12:10

Спектакль из Петрозаводска завоевал Гран-при на международном фестивале

12:00

Региональный фестиваль «Жемчужины Карелии» прошел в Петрозаводске

11:45

«Ее улыбка и доброе слово были целительными»: в Сегеже ушла из жизни медик Тамара Аненко

11:30

Кинологи из Карелии вошли в пятерку сильнейших на чемпионате МВД России

11:15

Дети со всей Карелии поборются за баскетбольный кубок

11:00

Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки роботизированной фермы в Пряже

10:55

55 сельских специалистов получили бесплатные участки в Карелии с начала этого года

10:50

В Петрозаводске 46-летний пешеход попал под колеса машины

10:30

Восемь участников СВО из Карелии открыли свое дело в этом году

10:15

Новую коммунальную спецтехнику приобрели для Петрозаводска при поддержке главы Карелии

10:10

МВД предупредило о новом вирусе, который маскируется под популярные приложения

10:00

Минюст хочет надеть электронные браслеты на приговоренных к принудительным работам

09:45

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске

09:30

На участке в центре Петрозаводска запретили стоянку и остановку транспорта

09:00

Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры

08:40

Житель Кондопожского района погиб на СВО

08:20

Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

08:00

В Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину

07:40

В Якимваарском заливе появится защитный барьер от нефтеразливов

07:20

В Петрозаводске проверят водителей на трезвость

07:00

Более 200 тысяч жителей Карелии получают северную надбавку к пенсии

06:40

Финляндия займёт 44 млрд евро на погашение старых долгов

00:10

Краснокнижный гриб в виде коралла обнаружили в карельском лесу

23:05

Иномарка разбилась вдребезги на улице Муезерской в Петрозаводске

20:40

Протуберанец «неадекватных размеров» сформировался на Солнце

18:10

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 13 октября

17:00

В Петрозаводске началась подготовка к «Гиперборее-2026»

16:30

«Изнасиловал и искал добычу»: в соцсетях активно распространяются слухи о появлении маньяка в Петрозаводске

15:55

Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска

14:45

Почти 140 тысяч рублей выманили мнимые сотрудники маркетплейса у жительницы Карелии

13:40

Неизвестные ногами избили двух человек в Петрозаводске — видео

12:35

Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

11:25

Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске

10:30

Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование

09:30

«Их собирались усыпить»: спасённые из рук живодёров щенки ищут дом в Карелии

09:00

В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов

08:30

Умерла звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

00:10
Рыбный праздник вопреки погоде: в Вокнаволоке прошел седьмой фестиваль ряпушки
Сегодня 17:40 Культура
Поделиться

 В минувшие выходные рунопевческая деревня Вокнаволок недалеко от Костомукши в седьмой раз стала столицей вкусной и аутентичной традиции — здесь с большим размахом прошел фестиваль ряпушки.

фото: © Елена Естоева специально для «Столицы на Онего»

С каждым годом событие, организованное центром культурного развития «Среда», привлекает все больше гостей и участников. И на этот раз «царская рыбка» не подвела: ни одна из восьми команд-участниц не осталась без улова.

Соревнования рыбаков состояли из трех этапов: взвешивания улова, скорости выемки ряпушки из сетей и чистки рыбы на время. Победителями в этом году стала команда «Карелы» в составе Александра Чепурного и Андрея Погудина, для которых фестиваль стал дебютным. Им в сетку попалось больше 9 кг ряпушки. За этот улов они выиграли главный приз — эхолот. Второе место заняла команда «Двое из ларца», а третьими стали прошлогодние чемпионы — «Поцелуй меня удача».

Но фестиваль — это гораздо больше, чем просто рыболовные состязания. Это двухдневный праздник карельской кухни, традиций и гостеприимства. В преддверии события в городских кафе появляются специальные блюда из ряпушки, а на самой площадке кипит жизнь: работают мастер-классы, проходят выступления фольклорных коллективов и экскурсии.

Особой популярностью пользовалась гастроплощадка от ресторана «ВКарелииЕсть», где гости пробовали необычные угощения вроде молока с вереском и голубцов с ламинарией. Торговые ряды с сувенирами и рыбными деликатесами, особенно шашлычками из форели и жареной ряпушкой, не пустовали ни на минуту. В этом году организаторы приготовили новинку — конкурс для зрителей по чистке рыбы без ножа.

Несмотря на дождливую погоду, настроение у гостей было прекрасным. Завершился праздник зажигательным выступлением фолк-группы Skylark из Петрозаводска, которая отыграла свой сет под усилившимся дождем.

Фестиваль ряпушки продолжает набирать известность далеко за пределами Карелии. На него обратили внимание даже представители крупных компаний, такие как «Авито», которые путешествуют по стране, изучая местные традиции и поддерживая малый бизнес. Их присутствие — еще одно подтверждение того, что скромный праздник в честь «царской рыбки», как называют ряпушку, стал ярким и значимым событием в культурной жизни региона.

 

Обсудить (0) в ленту
Соревнования и региональный фестиваль по художественной гимнастике «Жемчужина Карелии» прошли в Петрозаводске
Хрупкий фарфор, надежная бронза, уютные игрушки - арт-барахолка "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Быстрее всех – кросс памяти А.Ф. Кивекяса прошел сегодня на Кургане
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение