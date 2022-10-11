Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43

Рыболовы пополнят бюджет Карелии после повышения налога за пользование водными биоресурсами

Новости. Экономика
18:10, 16 Ноября 2022
фото: sakhalife

Новости партнеров

Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс в части изменения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, что позволит увеличить поступления в бюджет Карелии на 100 млн рублей в год, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На пленарном заседании Совета Федерации 16 ноября рассмотрели законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс в части изменения ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Ранее документ, подготовленный Минсельхозом, был поддержан в правительстве и Госдуме РФ. Он предполагает повышение налога на вылов ценных водных биоресурсов в 10 раз — с 2,2 млрд до 21 млрд рублей. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, благодаря принятию законопроекта общие налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% — до 89 млрд рублей. И большая часть этих средств пополнят региональные бюджеты. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Ставки сбора за пользование водными биоресурсами не менялись в течение многих лет. Поэтому их повышение оправдано. И сенаторы активно участвовали в работе над этим законопроектом. Рыбаки могут существенно пополнить бюджеты, ведь 80% налоговых средств от рыбодобывающих компаний пойдут именно в казну регионов, а только 20% — в федеральный бюджет. По данным карельского Минсельхоза, с январь по сентябрь 2022 года рыболовы перечислили в республиканский бюджет уже более 680 млн рублей. По итогам 2021 года налоговые поступления от отрасли составили 631,9 млн рублей. А благодаря новому закону они увеличатся не менее чем на 100 млн рублей в год», — рассказал парламентарий.

Кроме того, в Совете Федерации подготовили ряд предложений по льготному налогообложению. Так, льготы вводятся для предприятий, которые занимаются производством продукции высокой степени переработки, работают в режиме прибрежного рыболовства и ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2022, 06:40
Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили
10.11.2022, 07:30
Добровольцев из Карелии уволили из воинских частей за пьянство
11.11.2022, 07:20
«Крысы подкапотные»: жители Петрозаводска советуют, как избавиться от грызунов в авто
10.11.2022, 07:15
Стало известно, почему добровольцы из отрядов «Ладога» и «Онего» не получили обещанные 300 тысяч
13.11.2022, 00:10
Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили
09.11.2022, 21:53
Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации

Аналитика

Сегодня 12:54
Обществоведение
Долгая дорога в темноте
Шуйское сельское поселение в Карелии погрузилось во тьму из-за того, что власти не могут поделить, кому принадлежит линия освещения.
Модернизация и развитие: как изменится Октябрьский район Петрозаводска
15.11.2022 14:50
«Бизнес как-то выворачивается»
14.11.2022 14:38
Экономика падает, а доходы растут?
10.11.2022 15:00
Неювелирная работа
09.11.2022 15:26
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2022 15:09
Без политики
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
Распоряжение о награде подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
11.11.2022 13:16
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.