Рыболовы пополнят бюджет Карелии после повышения налога за пользование водными биоресурсами

Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс в части изменения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, что позволит увеличить поступления в бюджет Карелии на 100 млн рублей в год, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На пленарном заседании Совета Федерации 16 ноября рассмотрели законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс в части изменения ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Ранее документ, подготовленный Минсельхозом, был поддержан в правительстве и Госдуме РФ. Он предполагает повышение налога на вылов ценных водных биоресурсов в 10 раз — с 2,2 млрд до 21 млрд рублей. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, благодаря принятию законопроекта общие налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% — до 89 млрд рублей. И большая часть этих средств пополнят региональные бюджеты. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Ставки сбора за пользование водными биоресурсами не менялись в течение многих лет. Поэтому их повышение оправдано. И сенаторы активно участвовали в работе над этим законопроектом. Рыбаки могут существенно пополнить бюджеты, ведь 80% налоговых средств от рыбодобывающих компаний пойдут именно в казну регионов, а только 20% — в федеральный бюджет. По данным карельского Минсельхоза, с январь по сентябрь 2022 года рыболовы перечислили в республиканский бюджет уже более 680 млн рублей. По итогам 2021 года налоговые поступления от отрасли составили 631,9 млн рублей. А благодаря новому закону они увеличатся не менее чем на 100 млн рублей в год», — рассказал парламентарий.

Кроме того, в Совете Федерации подготовили ряд предложений по льготному налогообложению. Так, льготы вводятся для предприятий, которые занимаются производством продукции высокой степени переработки, работают в режиме прибрежного рыболовства и ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях.