Рыбопромышленники из Карелии смогут ловить треску и креветки в Баренцевом море

Карельские компании получили квоты для промысла в Баренцевом море в 2023 году.

Федеральное агентство по рыболовству распределило по компаниям квоты добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в Баренцевом море на 2023 год. В их число вошли и семь карельских компаний, крупнейшие из которых АО «Альтернатива» и ООО «РК «Вирма». В предстоящем году компании будут вести промысел в Баренцевом море в отношении трески, пикши, мойвы и креветки северной. Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

Кроме того, 27 декабря Росрыболовство распределило квоты добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели для осуществления промысла в Баренцевом море. Рыболовство в инвестиционных целях осуществляют две компании Карелия — ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц». Компании построили в 2020 году два рыбоперерабатывающих завода в Кондопоге.