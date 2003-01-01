Рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта

В реке Кемь ставят рыбоводные садки, хотя комиссия Минсельхоза ничего не одобряла и даже не заседала. Местные жители выступают против, «Главрыбвод» уверяет, что речь идет о восстановлении популяции семги.
Новость о том, что на Путкинском водохранилище реки Кемь собираются оборудовать новый рыбоводный участок появилась в конце сентября. По задумке инициаторов – республиканского филиала «Главрыбвода» - здесь собираются разводить маточные стада пресноводного атлантического лосося и сига.
Однако местные жители не верят в благие намерения и выступают категорически против любого рыбоводства на этом месте.