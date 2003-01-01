Рыбоводный участок предлагают создать на севере Карелии

Участок для воспроизводства в Карелии пресноводного лосося и сига хотят создать на реке Кемь.
Рыбоводный участок на реке Кемь в районе Путкинского водохранилища предлагает создать карельский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Об этом сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.
— В 2025 году Советом Федерации РФ поручено Росрыболовству разработать комплекс мер, направленных на формирование маточного стада пресноводной формы лосося атлантичесского и сига, достаточного для обеспечения их ежегодного выпуска в бассейн Онежского озера. Новый рыбоводный участок на Путкинском водохранилище станет ключевым для воспроизводства этих видов, — рассказали в ведомстве.
Проект поддержан научными исследованиями. Как утверждают в Минсельхозе, он основан не на коммерческой выгоде, а на экологической ответственности и заботе о рыбных запасах. Деятельность на новом участке поможет и уже существующему предприятию — Кемскому рыбзаводу, обеспечив дополнительную генетическую и численную базу для воспроизводства. При этом будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей.
Кемский рыбзавод - это ведущее государственное учреждение, созданное в 1971 году. Оно занимается искусственным воспроизводством и акклиматизацией водных биоресурсов. Целью запуска завода была компенсация ущерба, нанесенного строительством каскада гидроэлектростанций на реке Кемь в 70-е годы. В настоящее время на заводе выращивают молодь лосося озерного, лосося атлантического (семга). За все время работы завода в водоемы Республики Карелия было выпущено свыше 13 миллионов штук плановой и внеплановой молоди лосося атлантического (семга) рек Кемь, Кереть, Сума, Паньгома, Воньга, Кузема, лосося озерного рек Шуя, Суна, Лососинка, Сяпся, палии озер Ладожского и Онежского, Топозеро.