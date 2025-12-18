Рыбоводы смогут сами охранять садки от браконьеров

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий рыбоводам назначать производственных инспекторов для охраны своих хозяйств.
Владельцы рыбоводных участков получат право организовать работу по охране садков от браконьеров. Это им позволит введение производственного контроля в аквакультуре. Поправки в закон об аквакультуре (рыбоводстве) одобрили сенаторы 19 декабря на пленарном заседании Совета Федерации.
В палате регионов напомнили, необходимость разработки данной инициативы была выявлена во время выездной работы Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Мурманской области и Карелии. Производственный контроль законодательно определяется как деятельность рыбоводных хозяйств, связанная с сохранением объектов товарной аквакультуры. Рыбоводы будут защищать своих участки от браконьеров согласно Порядку, который определит правительство РФ. Минсельхоз должен разработать соответствующий нормативный акт.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин поинтересовался у статс-секретаря – заместитель министра сельского хозяйства Максима Увайдова, когда будет подготовлен документ.
- Готово ли министерство оперативно подготовить этот нормативный акт и реализовать ту идею, за которую хотел бы отдельно поблагодарить сенатора Игоря Зубарева. Он ее просто «проходил все кабинеты» и привел в сегодняшнее пленарное заседание, - отметил Андрей Яцкин.
По словам заместителя главы Минсельхоза России, документ уже готов, но ведомство планирует обсудить его с бизнесом и с ассоциациями.
- Чтобы у всех было одинаковое понимание, что мы делаем важный шаг, устанавливаем новые отношения - производственный контроль. Должны четко прописать, какие документы, какие сроки. В сентябре должны внести документ в правительство, а до 1 января 2027 года его принять, - рассказал Максим Увайдов.
Первый заместитель профильного комитета Совфеда, сенатор от Карелии Игорь Зубарев уверен, что производственный контроль поможет рыбоводам сохранить рыбу в садках.
- Производственные инспекторы в аквакультуре смогут приступить к работе с 1 марта 2027 года. Вместе с Минсельхозом России пропишем их полномочия. Уверен, инспекторы смогут противостоять «форелевым лихорадкам», от которых страдают предприятия аквакультуры, - считает Игорь Зубарев.