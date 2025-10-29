Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

Рыбные продукты станут обязательными при организации питания во всех госучереждениях.

Рыба должна быть включена в перечень основных видов продуктов при организации питания в учреждениях образования, здравоохранения, социальной службы, Минобороны, МЧС. Ее наличие в обязательном списке пропишут в числе дополнительных критериев по контрактам поставок для государственных нужд. Такое поручение подготовит председатель правительства РФ Михаил Мишустин по просьбе президента Владимира Путина.

О проблемах с попаданием рыбных продуктов на стол воспитанников детских садов, школьников, пациентов больниц и социальных учреждений сообщил на 29 октября совещании президента России с членами правительства губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он напомнил участникам мероприятия, по действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам, для каждой категории населения в среднесуточные минимальные наборы пищевой продукции рекомендуется включать определенное количество рыбной продукции – для каждой возрастной группы населения.

– Учитывая то, что СанПиНы в этой части носят необязательный характер, при осуществлении государственных закупок такие рекомендации строго не соблюдаются. И зачастую на этапе формирования конкурсной документации заказчик не включает рыбу в перечень основных видов продуктов, которые используются при оказании услуг, заменяя ее иными видами белка животного происхождения, – отметил губернатор.

Владимир Солодов попросил президента РФ обеспечить обязательное включение рыбы в перечень основных видов продуктов и установить для заказчиков в качестве дополнительных критериев к исполнителям по контрактам поставок для госнужд.

– Я попросил бы тогда председателя правительства оформить соответствующие предложения губернатора своим поручением, – обратился Владимир Путин к Михаилу Мишустину после выступления Владимира Солодова.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Карелии Игорь Зубарев считает, что данное решение главы государства – еще один шаг к росту уровня потребления рыбы жителями нашей страны. К 2030 году необходимо увеличить этот показатель в соответствии с рекомендациями Минздрава России до 28 кг на человека в год. Сейчас россиянин в среднем съедает за год не более 24 килограммов.

– Недавно на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге мы вместе с экспертами, рыбопромышленниками обсудили вопросы популяризации потребления рыбы среди детей и развития рынка детского питания. Мои предложения по совершенствованию организации питания в образовательных учреждениях и изменения механизма госзакупок схожи с инициативой губернатора Камчатского края. Это говорит о том, что мы движемся в одном направлении, понимаем, как решить задачу по увеличению потребления рыбы, о пользе которой для здоровья людей сегодня никто не спорит. Ждем опубликования поручения председателя правительства России. Будем работать дальше, создавая полноценный сектор детского питания, питания будущих мам на основе рыбы и рыбных ингредиентов, – сказал Игорь Зубарев.