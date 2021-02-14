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"Рыдала 40 минут": Жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее 11-летнюю дочь избили в парке мальчики

Новости. Происшествия
11:24, 15 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Nataliia Zhekova
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После сообщения в соцсети об инциденте с несовершеннолетними полиция Петрозаводска начала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" 14 февраля появилось сообщение от петрозаводчанки, что ее 11-летняя дочь с подругой были избиты в парке на Зареке толпой мальчишек-свертсников.

"В субботу,13 февраля, в районе с 18.00-19.00 часов на детской площадке в Бородинском севере (пересечение улиц Луначарского, Промышленная, Коммунистов и Державина) мою дочь 11 лет и ее подружку во время прогулки избили какие то незнакомые мальчишки, приблизительно ровесники. Мальчиков было человек 5 или 6, сначала они просто обзывались, потом начали толкаться, бить ногами и швырять в девочек большие куски льда. Самое гадкое в этой ситуации, что девочки попросили защиты у женщины, гулявшей на площадке. Она, по их словам, сказала, что не сможет помочь, и ушла. В общем, когда дочь прибежала домой, муж пошёл с девочками на площадку, разумеется, там уже не было этих ребят, - написала петрозаводчанка. - Я ошарашена и в недоумении... Ребенок дома рыдал минут 40. Хорошо, что обошлось без травм".

По информации пресс-службы МВД Карелии, в ведомство заявления от пострадавших не поступало, но, несмотря на это, полиция проведет проверку по факту сообщения в соцсети: будут устанавливать участников инцидента.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Острый
2021-02-15 11:43:05
Это новое поколение уродов,воспитанных на силе,хамстве, жестокости, ведь в каждый день крутят смешанные единоборства этих "людей" в клетках,готовых разорвать друг друга насмерть...., Сериалы: сплошь криминал, так чего ждать ещё....
Жаль что отец девочки не нашёл этих уродов, извините уж!
театральный критик
2021-02-15 11:34:43
навальнята с фонариками, не иначе. Либерастне спасибо скажите.
Off
2021-02-15 11:45:16
театральный критик, ..жиринята не при чем . Там была группа в колготках ,цвета хаки и главарь отзывался на погоняло "социопат" ...я догадываюсь , кто это был ))
кир
2021-02-15 11:51:50
Off со справкой, одной фразой пишешь. Всё так запущено.
dimchik19725
2021-02-15 11:33:32
Хватает идиотов!.. Какая страна- такое и воспитание!
Chopper
2021-02-15 11:45:26
dimchik19725, зависимость обратная: какое воспитание - такая и страна!
dimchik19725
2021-02-15 12:00:01
Chopper, ну может и так!
кир
2021-02-15 11:27:13
Будущие оффы, давидки и леопольдишки. Ничего нового. Там всегда такие жили.
David.
2021-02-15 11:44:34
кир, нет, это твои последователи! Это ваша зашкаливающая агрессивность и жестокость. Это твоя "плетка" и " расстрелять". Самое главное эти ваши " принципы" к вам же и вернутся!
кир
2021-02-15 11:55:26
David., нет это ты всех орками считаешь. С этого здесь карьеру публициста-примитива стал строить. Да и детей у тебя нет. О чем говорить?
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