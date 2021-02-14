"Рыдала 40 минут": Жительница Петрозаводска рассказала в соцсети, как ее 11-летнюю дочь избили в парке мальчики

После сообщения в соцсети об инциденте с несовершеннолетними полиция Петрозаводска начала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" 14 февраля появилось сообщение от петрозаводчанки, что ее 11-летняя дочь с подругой были избиты в парке на Зареке толпой мальчишек-свертсников.

"В субботу,13 февраля, в районе с 18.00-19.00 часов на детской площадке в Бородинском севере (пересечение улиц Луначарского, Промышленная, Коммунистов и Державина) мою дочь 11 лет и ее подружку во время прогулки избили какие то незнакомые мальчишки, приблизительно ровесники. Мальчиков было человек 5 или 6, сначала они просто обзывались, потом начали толкаться, бить ногами и швырять в девочек большие куски льда. Самое гадкое в этой ситуации, что девочки попросили защиты у женщины, гулявшей на площадке. Она, по их словам, сказала, что не сможет помочь, и ушла. В общем, когда дочь прибежала домой, муж пошёл с девочками на площадку, разумеется, там уже не было этих ребят, - написала петрозаводчанка. - Я ошарашена и в недоумении... Ребенок дома рыдал минут 40. Хорошо, что обошлось без травм".

По информации пресс-службы МВД Карелии, в ведомство заявления от пострадавших не поступало, но, несмотря на это, полиция проведет проверку по факту сообщения в соцсети: будут устанавливать участников инцидента.