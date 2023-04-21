Рынок платных услуг в Карелии за год вырос на 5%

По данным Карелиястата, рынок платных услуг населению за первые 5 месяцев 2023 года составил более 22 млрд рублей.

Карелиястат представил данные о платных услугах, оказываемых населению Карелии с января по май 2023 года. По предварительным данным, населению было оказано таких услуг на 22203,6 млн рублей, что на 5,0% больше, чем за тот же период 2022.

Самый большой удельный вес в структуре платных услуг заняла коммуналка — 29,1%. Кроме того, значительный процент составили телекоммуникационные (10,9%), транспортные (10,3%), бытовые услуги (8,4%) и жилищные (8,0%).

Объем бытовых услуг населению составил 1858,9 млн рублей и увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.