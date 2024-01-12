Рысь пробралась в детский сад в соседнем с Карелией регионе

Лесной хищник днем попал на территорию детского сада, где находились воспитанники, и попал на видео.

В Череповце рысь пробралась на территорию детского сада, в котором находились воспитанники, и попала на видео. Видеозапись опубликовал глава города Вадим Германов в Telegram. Об этом сообщила Лента.ру.

На кадрах хищник пробирается через металлическое ограждение и убегает по тротуару.

Когда сотрудники детского сада поняли, что на территории учреждения находится дикое животное, срочно заперли детей в здании и вызвали охотоведов. Прибывшие на место специалисты временно усыпили рысь и отвезли ее в лес. После пробуждения животное выпустят в естественную среду обитания.