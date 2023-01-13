Рысь вышла к людям в одном из поселков Карелии (ФОТО)

фото: «Подслушано и подсмотрено в Эссойле»

Лесную гостью заметили сегодня в поселке Эссойла.

Фотография рыси появилась на странице «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» Вконакте.

«Сегодня встретила на асфальте рядом с сервисом Сергея Макарова», — говорится в подписи под фото.