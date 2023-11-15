Рысята устроили игру на дороге в Карелии, не боясь автомобилей

Малышей встретили на дороге жители Пудожского района

Играющие котята рыси повстречались на дороге жителям Карелии. Малыши, не боясь света фар, играли прямо на дороге, пока автомобиль не подъехал совсем вплотную.

Видео было опубликовано в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Играющих детенышей рыси встретили в районе поселке Кривцы, Пудожский район», — написали в паблике.

Ранее в объектив видеокамеры попал хищный зверек, пытавшийся добраться до замерзших яблок на карельском болоте.