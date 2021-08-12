Рыжеволосая женщина с зелеными глазами пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 60-летнюю женщину, которая вышла из дома и пропала.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Тамару К. 1961 года рождения, которая 16 августа ушла из дома по адресу: Петрозаводск, ул. Гвардейская, 27 и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы рыжие.

Была одета: розовая куртка, черные брюки, коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 16 августа, полиция просит сообщить информацию по тел. 89535496978.