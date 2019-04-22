Рыжеволосого любителя алкоголя задержали в Петрозаводске

Молодой петрозаводчанин вынес спиртное из магазина, нашли грабителя по яркому цвету волос, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Вечером 20 апреля дежурным нарядам поступила ориентировка на гражданина, который в магазине на улице Кузьмина открыто похитил алкогольную продукцию.

Злоумышленника выдали рост и приметный цвет волос.

По описанию, разыскиваемый – высокий молодой мужчина с рыжими волосами.

Одна из групп задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны заметила подходящего под описание человека на улице Мерецкова.

Он был задержан и впоследствии опознан работниками магазина. На место прибыла следственно-оперативная группа городского управления полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.