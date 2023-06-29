РЖД хочет построить на севере Карелии несколько платформ для пассажиров «Орлана»

Железнодорожники собираются строить пять платформ в Лоухском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.
Компания РЖД прорабатывает вопрос строительства пассажирских платформ на станциях Еловая, Кестеньга, Коккосалма, Софпорог и Пяозеро.
Эти работы возможно завершить не ранее IV квартала 2023 года. После на участке Лоухи - Пяозеро станет возможна перевозка пассажиров.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
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