РЖД хочет построить на севере Карелии несколько платформ для пассажиров «Орлана»

Железнодорожники собираются строить пять платформ в Лоухском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.

Компания РЖД прорабатывает вопрос строительства пассажирских платформ на станциях Еловая, Кестеньга, Коккосалма, Софпорог и Пяозеро.



Эти работы возможно завершить не ранее IV квартала 2023 года. После на участке Лоухи - Пяозеро станет возможна перевозка пассажиров.



Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.