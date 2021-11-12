РЖД начали продавать билеты на автобусы в райцентрах Карелии

В кассах железнодорожных вокзалов Кеми и Сортавалы можно приобрести билеты на автобусы до Петрозаводска.

«Карелавтотранс» совместно с Северо-Западным филиалом АО «ФПК» запускают продажу билетов на пассажирские автобусы, выполняющие рейсы по маршрутам:

№ 502Э Кемь — Петрозаводск — Кемь отправлением из Кеми в 00:15,

из Петрозаводска в 16:45; № 532 Сортавала — Петрозаводск — Сортавала отправлением из Сортавалы в 18:00, из Петрозаводска в 12:15. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Билеты на автобусы можно приобретать в кассах, расположенных на железнодорожных вокзалах в Кеми и Сортавале.

«Обращаем внимание пассажиров, что продажа билетов в кассе прекращается за 1 час до отправления автобуса, при этом после завершения продажи в кассах билеты можно приобрести у водителя автобуса», — предупредили в РЖД.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска вводит зимнее расписание пригородных автобусов.