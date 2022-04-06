РЖД обещает обновить поезд в Карелии несмотря на западные санкции

ОАО «РЖД» планирует заменить состав пассажирского поезда Москва-Петрозаводск, несмотря на возможные трудности с производством новых вагонов.

Как сообщает «Петербургский дневник», об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов на конференции «PRO//Движение. Туризм».

Он объяснил, как компания собирается обновлять подвижной состав в условиях ограничения поставок импортных комплектующих и запчастей из-за санкций.

«Мы понимаем, что потребуется переходный период для каких-то отдельных компонентов, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть не поставлены, но пока завод все планы подтверждает. Если что-то будет меняться, и какие-то недружественные производители перестанут поставлять запасные части, то на их место придут новые, мы перепишем технические задания. Но ни в коем случае не будет остановлена поставка вагонов, мы периодически запускаем новые пассажирские маршруты. Так, к лету готовимся заменить поезд 150/160 на двухэтажный в связи с возрастающим пассажиропотоком в Карелию», — сказал Пегов.

Поезд, о котором говорил представитель РЖД, идет из Москвы через Сортавалу и Суоярви в Петрозаводск. Он был запущен для организации туров в парк «Рускеала» в Сортавальском районе и вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко в поселке Чална.