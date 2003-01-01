РЖД открыли продажу билетов на поезда на 31 декабря

Сегодня, 3 октября, открылись продажи билетов на поезда дальнего следования отправлением 31 декабря, об этом рассказали в телеграм-канале РЖД.

— Ожидаем, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда между Москвой и Санкт-Петербургом в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры, — написали в пресс-службе компании.

В РЖД назначили большое количество туристских поездов по самым разным направлениям: «Зимняя сказка», «Величие Севера», «Вятская сказка», «В Сибирь», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Лыжные стрелы» в Хибины и Розу Хутор.

Приобрести билеты на желанные направления можно на сайте или в приложении компании.