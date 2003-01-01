РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

РЖД изменила правила предоставления постельного белья в плацкартных вагонах. Теперь его стоимость не включается автоматически в цену билета.
Теперь белье оформляется как дополнительная услуга по желанию пассажира при покупке на официальных ресурсах перевозчика.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК), при оформлении билета на сайте РЖД или через мобильное приложение пассажиров информируют о возможности отдельно заказать комплект постельного белья. Это позволяет путешественникам самостоятельно решать, нужна ли им эта услуга.
Нововведение дает пассажирам плацкартных вагонов возможность самим выбирать, будут ли они использовать собственное постельное белье или готовы ехать без него, сэкономив свои деньги.
