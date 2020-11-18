РЖД предлагает билеты на двухэтажный поезд Петрозаводск – Москва со скидкой

Акция "Двухэтажные поезда по привлекательной цене" действует до 31 января, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

При покупке билетов до 31 января 2021 года применяется специальный тариф на проезд на верхних местах вагонов купе двухэтажных поездов, курсирующих на Северо-Западе:

№ 17/18 Петрозаводск – Москва стоимость билета от 999 рублей;

№ 5/6 Санкт-Петербург – Москва стоимость билета от 1 099 рублей;

№ 22/21 Санкт-Петербург – Мурманск стоимость билета от 999 рублей;

№ 25/26 Санкт-Петербург – Москва стоимость билета от 1 199 рублей;

№ 28/29 Москва – Санкт-Петербург стоимость билета от 999 рублей;

№ 35 Санкт-Петербург – Адлер стоимость билета от 1 999 рублей;

№ 36 Адлер – Санкт-Петербург стоимость билета от 2 299 рублей.

Ранее сообщалось, пассажиры смогут проехать на ретропоезде в Карелии за полцены.