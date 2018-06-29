Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 29 Июня 2018

РЖД уволит десятки тысяч человек

По теме

Ученые назвали допустимую дозу алкоголя
29.06.18 22:00
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
29.06.18 21:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Новое дело Дмитриева, смерть выпускника и агрессивные чайки
29.06.18 21:00
Все новости
Загрузка...

Крупнейшая российская компания по числу сотрудников — государственные "Российские железные дороги" (РЖД) — намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек.

Как пишет Лента.ру, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на презентацию долгосрочной программы развития.

На конец марта 2018 года в компании работали 751 тысяча человек, согласно материалам компании, к 2025 году штатная численность сократится до 709 тысяч человек, уточнили в компании. Выходит, что за семь лет компания уволит порядка 5,6 процента штата.

Общая численность госкомпании с учетом дочерних подразделений сократится еще сильнее — на 55,6 тысячи человек, составив таким образом 848,4 тысячи сотрудников. В компании утверждают, что сокращения будут проходить "естественно". Трудовые ресурсы компании будут перераспределены внутри компании, многих ожидает переобучение новым профессиям, а покидающим компанию сотрудникам обещают помочь с трудоустройством.

Необходимость изменений компания объясняет развитием технологий, необходимостью решать новые задачи. Нововведения затронут IT-специалистов, машинистов, дистанционно контролирующих подвижной состав, операторов летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководителей, рабочих и специалистов по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава.

Компания намерена повысить производительность труда за 8 лет в полтора раза, а среднемесячная зарплата должна вырасти внутри компании до 80 тысяч рублей. РЖД не в первый раз проводит сокращения внутри компании, за последние пять лет численность госмонополии сократилась на 185 тысяч человек. При этом РЖД все равно остается крупнейшим российским работодателем, на втором месте "Газпром", где вместе с "дочками" работают около 470 тысячи человек, замыкает тройку "Роснефть", где трудятся 300 тысяч человек.

По теме

Ученые назвали допустимую дозу алкоголя
29.06.18 22:00
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
29.06.18 21:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Новое дело Дмитриева, смерть выпускника и агрессивные чайки
29.06.18 21:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
24.06.2018, 13:30
В деревне Верхние Мандроги деревянная скульптура Бабы Яги насмерть задавила мальчика

Аналитика

Сегодня 13:57
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии расширяется
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 1
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»