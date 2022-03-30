РЖД вернет туристический поезд «В Карелию» в мае

Поезд сообщением Москва–Петрозаводск–Сортавала–Выборг–Москва возобновляет курсирование с 30 апреля, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Туристический поезд № 928/927 «В Карелию» возвращается на маршрут в связи с высоким спросом пассажиров на поездки в республику.

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы в 21:08. В период майских праздников совершить поездку можно будет 30 апреля и 7 мая. Далее поезд будет отправляться из Москвы по пятницам: 13, 20 и 27 мая.

В рамках тура выходного дня гостей сначала встретит столица Карелии. Следующим городом, который можно будет посетить за время поездки, станет Сортавала, для этого поезд будет делать длительную остановку на станции Карельская. А завершится путешествие посещением старинного Выборга, с возможностью увидеть крупнейшее сохранившееся до наших дней фортификационное сооружение Средневековья — Выборгский замок.

Пассажиры в пути следования будут размещаться в купейных двухэтажных вагонах нового поколения, в каждом из которых есть душ. Внутри купе есть регулировка температурного режима, индивидуальные сейфы, бесконтактные зарядные устройства. Также в составе поезда есть купе для маломобильных граждан и вагон-ресторан.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить туристический пакет на сайте «РЖД Тур». Кроме того, оформить отдельные экскурсии можно в поезде.