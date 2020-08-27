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РЖД возобновили движение 80% поездов, отмененных из-за COVID-19

Новости. Общество
21:05, 27 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, отменных ранее из-за пандемии COVID-19, рассказал гендиректор компании Олег Белозеров.

Всего сокращали движение более 200 составов, пишет издание "РИА Новости".

Как отметил собеседник агентства, в РЖД "соскучились по пассажирам" и готовы к максимальным объемам перевозок. В то же время он уточнил, что ситуация зависит от снятия ограничений в регионах, поэтому пока речь о "доковидном" уровне не идет.

Белозеров добавил, что компания не только постепенно возвращает ранее курсировавшие поезда, но и запускает новые.

"Например, "Ласточку" в Кострому. Первый месяц показал, что практически все места в ней выкупаются. Также из Санкт-Петербурга в Самару ходит теперь поезд "Стриж". До этого он курсировал только между Нижним Новгородом и Москвой", – сообщил он.

Гендиректор РЖД также рассказал, что для безопасности пассажиров в условиях пандемии поезда и вокзалы обрабатывают дезинфицирующими средствами.

"На вокзалах регулярно проветриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения. В поездах дезинфекция проводится в депо перед рейсом, а в пути – до четырех раз в сутки. Дезинфицируются все контактные поверхности: ручки и поручни в вагонах, столики, стены", – отметил он.

Как подчеркнул Белозеров, РЖД в разы ужесточили все процедуры, которые находятся в их зоне ответственности.

"Весь наш фронт-лайн персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия", – добавил он.

Пассажирам также рекомендовано соблюдать масочный режим.

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