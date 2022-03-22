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РЖД вводит льготный проезд для школьников летом

Новости. Общество
15:24, 23 Марта 2022
фото: © ttelegraf.ru

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Школьники смогут ездить в плацкарте и купе со скидкой в 50% от стоимости билета не только во время учебного года, но и летом, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

РЖД не отменит 50-процентную скидку на перевозку детей железнодорожным транспортом этим летом. Об этом в Совете Федерации сообщил генеральный директор, председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

«Этим летом школьники до 10 до 17 лет смогут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в плацкарте и купе. Такое решение было принято РЖД. И это очень важно в нынешних условиях, когда большинству семей нужна поддержка», — отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Ранее скидку могли получить учащиеся общеобразовательных учреждений во время учебного года, то есть с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Напомним, льготный проезд для школьников в купейных вагонах поездов дальнего следования был введен по инициативе Карелии. Обращение по предоставлению льготы детям старше 10 лет поступило от главы республики в Совет Федерации в конце января 2020 года. Руководитель региона Артур Парфенчиков на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко поднял тему компенсирующих субсидий для железнодорожных поездок детских групп в рамках культурно-познавательного туризма. С пуском новых двухэтажных поездов, в составе которых нет плацкартных вагонов, школьники потеряли возможность льготного проезда.

«Благодаря слаженной работе руководства республики, Совета Федерации, РЖД и федерального правительства нам удалось за несколько месяцев в 2020 году инициативу по введению льготного проезда для школьников в купе воплотить в реальность. Сейчас дети могут спокойно пользоваться скидкой», — сказал Игорь Зубарев.

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