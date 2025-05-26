РЖД выплатят компенсации родственникам погибших во время ЧП в Брянской области

Пострадавшие смогут пройти лечение в учреждениях РЖД.

Выплата родственникам погибших при обрушении моста в Брянской области составит 2,2 млн рублей, рассказала пресс-служба «Российских железных дорог» в воскресенье.

«Сейчас компания организует бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда можно обращаться по номеру 8 800 250 15 20», — говорится в сообщении.

Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.

В пресс-службе РЖД добавили, что на месте ЧП задействованы почти 200 железнодорожников и три восстановительных поезда. На место направлена спецтехника для помощи в демонтаже и дроблении конструкций для освобождения пути.

Напомним, что 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд. Как заявляла Московская железная дорога, из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов – Москва. Позднее в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Александр Богомаз назвал причину обрушения моста.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал он.

Погибли семь человек, 69 пострадали.