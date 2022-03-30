РЖД запустят дополнительный ретропоезд до горного парка Карелии

Дополнительный ретропоезд «Рускеальский экспресс» в горный парк «Рускеала» будет курсировать летом, сообщает Октябрьская железная дорога.

В целях развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров, планирующих посетить Карелию и горный парк «Рускеала» летом, РЖД назначает дополнительные ретропоезда «Рускеальский экспресс» Сортавала–Рускеала.

График дополнительных ретропоездов разработан с учетом удобной пересадки на поезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала.

В РЖД напомнили, что также по маршруту Сортавала–горный парк «Рускеала» и в обратном направлении курсирует ретропоезд № 921/922, который отправляется от станции Сортавала в 10:40 и прибывает в горный парк «Рускеала» в 12:05. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:00, прибывая на станцию Сортавала в 18:05.

Ранее сообщалось, РЖД вернет туристический поезд «В Карелию» в мае