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С 1 апреля начинается приём документов для участия в отборе на предоставление субсидий

Новости. Экономика
13:06, 31 Марта 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
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С 1 по 20 апреля Корпорация развития Карелии будет проводить приём заявок от субъектов МСП для участия в отборе на предоставление субсидий на компенсацию части затрат.

Субсидии предоставляются Министерством экономического развития и промышленности Карелии в соответствии с постановлением правительства Карелии от 23 июля 2018 года № 267-П.

Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, кроме некоммерческих организаций – производителям товаров, работ и услуг. Заявки принимаются по следующим направлениям:

1) компенсация части субъектов МСП на электроэнергию;

2) возмещение части затрат субъектов МСП на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

3) возмещение части затрат субъектов МСП на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе создание гостевых комнат, гостевых домов, несамоходных плавучих сооружений;

4) компенсация части затрат субъектов МСП на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма;

5) возмещение части затрат субъектов МСП, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, катамараны, рафты, байдарки, каяки, плоты, моторные и безмоторные суда, судна, судна на воздушной подушке), а также приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на льду;

6) возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, в целях создания туристских ресурсов;

7) возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции, возмещения затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или) реализации ремесленной продукции, приобретение торгового оборудования для ее реализации;

8) возмещение части затрат субъектов МСП, оказывающих следующие услуги: образование в областях культуры, спорта и отдыха, дошкольное образование, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, услуги парикмахерских и салонов красоты, уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, услуги в сфере информационных технологий, физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в области здравоохранения, деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания;

9) возмещение части затрат субъектов МСП на добровольную сертификацию продукции;

10) компенсация части затрат субъектов МСП по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями;

11) компенсация части затрат субъектов МСП по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями, а также по договорам микрозайма, заключенным с государственными микрофинансовыми организациями.

Приём документов осуществляется по предварительной записи с 1 по 20 апреля 2020 года в Корпорации развития республики  по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Учитывая меры антивирусной программы, предлагаем вам осуществлять первоначальную подачу документов в электронном виде на адрес cpp@kr-rk.ru либо с помощью формы обратной связи на нашем сайте. Специалисты Корпорации проверят представленные документы, выйдут с вами на связь по указанному телефону и проинформируют о необходимых корректировках.

Отсканированные документы можно направить на электронный адрес lebedevich@economy.onego.ru. Объем файла не должен превышать 10 Мб.

По вопросам подачи документов также можно обратиться к инвестиционным уполномоченным администраций муниципальных образований Карелии. Контакты прилагаются.

Справки по телефонам 8 (800) 100-29-80 или 8 (8142) 44-54-00 с 8.00 до 20.00 по будним дням.

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