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С 1 апреля в Петрозаводске возобновляется движение троллейбусов по маршруту №3 и №6

Новости. Общество
14:30, 31 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Это стало возможным в связи с выходом на линию новых троллейбусов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска согласовала новое расписание троллейбусов, предложенное Троллейбусным управлением. Оно подразумевает возобновление движения по маршруту № 3, а также изменение пути следования по маршрутам № 5 и № 6.

Новое расписание будет действовать с завтрашнего дня. 1 апреля возобновится движение троллейбусов по маршруту № 3: улица Ригачина (остановка Хлебокомбинат) — улица Чернышевского — улица Луначарского — проспект А. Невского — Комсомольский проспект –Красноармейская улица — площадь Гагарина — проспект Ленина — улица Антикайнена — Первомайский проспект — Заводская улица. Интервал движения в час пик составит от 13 до 18 минут.

Путь следования троллейбуса по маршруту № 5 изменится: улица Заводская (остановка ДСК) — улица Зайцева — улица Мелентьевой — набережная Варкауса — улица Кирова — проспект Ленина — площадь Гагарина — Красноармейская улица — Комсомольский проспект — улица Ровио — Лыжная улица. В обратном направлении троллейбус будет следовать по прежней схеме — через Первомайский проспект. Интервал движения в час пик составит от 13 до 15 минут.

Движение троллейбусов по маршруту № 6 возобновится по измененной схеме: улица Корабелов — проспект А. Невского — улица Правды — площадь Кирова — улица Куйбышева — проспект Ленина — улица Кирова — набережная Варкауса — Московская улица — Первомайский проспект –Краснофлотская улица — Товарная Станция (конечная остановка). Далее — в обратном направлении. Интервал движения в час пик составит от 15 до 18 минут.

«Новое расписание мэрия и „Городской транспорт“ составляли с учетом пожеланий горожан и возможностей предприятия. А возможности, к слову, значительно улучшились: вологодское предприятие „Транс-Альфа“ уже поставило 10 новых троллейбусов. По контракту — до конца июня — в Петрозаводск прибудут еще шесть. Покупка новых троллейбусов — это первый на пути к большой транспортной реформе шаг, который стал возможен благодаря поддержке главы Карелии. Из десяти новых троллейбусов 1 апреля на линию выйдут пять машин. Они будут работать на маршруте № 1, поскольку он самый протяженный и самый востребованный. Остальные сейчас проходят доукомплектовку и обкатку. Постепенно — в течение апреля — их будут ставить на другие маршруты», — сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

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