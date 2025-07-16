С 1 августа россияне смогут навсегда оградить себя от спам-рассылок и нежелательных звонков

Для этого достаточно будет подать заявление в мобильном приложении оператора.

С 1 августа 2025 года абоненты из России смогут отказаться от спам-рассылок и назойливых звонков, поступающих на мобильные телефоны. Об этом сообщили в Киберполиции страны.

Для этого потребуется подать заявление своему оператору связи через личный кабинет или мобильное приложение.

— В случае нарушения можно будет отправить жалобу через специальный сервис на портале «Госуслуги». Это даст возможность быстро остановить навязчивые сообщения и защититься от мошенников, — рассказали в МВД.

Там отметили, что права граждан будет защищать закон, ставший дополнением к федеральному закону «О связи».