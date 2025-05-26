С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок

В России вводят новые меры защиты от мошенников.

Телефонные абоненты получат право отказаться от рекламных рассылок от операторов связи. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством, с 1 августа дополнится правом абонента направлять операторам связи отказ от получения рассылок», — говорится в сообщении.

С 1 сентября начнут действовать и другие новшества, призванные защитить россиян от аферистов. Так, банки смогут временно ограничивать снятие наличных, если заподозрят, что клиент действует под влиянием мошенников. Операторов связи обяжут маркировать звонки от компаний и предпринимателей.

Уже с 1 июня банкам и госорганам запретили общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Также изменились правила отправки СМС с кодами подтверждения. Теперь их будут присылать только после окончания телефонного разговора. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти меры помогут защитить граждан от финансовых потерь.

Кроме того, в Госдуме находятся на рассмотрении законопроекты о защите детей от финансовых махинаций и об уголовной ответственности для посредников мошенников.