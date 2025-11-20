С 1 декабря российских водителей ждет рост цен на авто, повышенные штрафы за летнюю резину и замена прав

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, которые затронут импорт машин, сезонную резину и сроки действия водительских удостоверений.

Ключевые изменения включают пересчет утильсбора, обязательное использование зимних шин и замену просроченных прав, сообщает Autonews.

В сфере импорта автомобилей произойдет ужесточение правил расчета утильсбора (обязательного разового платежа, который уплачивается один раз в отношении одного транспортного средства (ТС) при его производстве или ввозе в Россию — прим. автора). Льготные ставки теперь будут распространяться только на машины мощностью до 160 л. с., тогда как более производительные автомобили перейдут на коммерческий тариф. По прогнозам экспертов, это приведет к значительному подорожанию популярных моделей, включая Hyundai Tucson, Kia Sportage и другие SUV-класса (внедорожники и кроссоверы — прим. автора).

Сезонные требования к шинам становятся обязательными к исполнению. С декабря по февраль эксплуатация легковых и легких коммерческих автомобилей без зимней резины будет считаться нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспекторы смогут проверять соответствие шин визуально по наличию специальной маркировки и символу снежинки.

Помимо сезонности, автомобилистам важно помнить и о состоянии шин:

— запрещен износ ниже индикатора;

— недопустимы порезы, расслоения и трещины;

— нельзя использовать разные типы шин на одной оси;

— отсутствие болтов крепления — прямое нарушение.

Особое внимание стоит уделить замене водительских удостоверений. Права, срок действия которых истекал в период с 2022 по 2023 год и которые были автоматически продлены на три года (из-за пандемии), необходимо заменить до конца декабря. Просрочка грозит штрафом от 5 до 15 тыс. руб и отправкой автомобиля на штрафстоянку.

Также транспортный налог за прошлый год нужно оплатить до 1 декабря. Сумму можно посмотреть в уведомлении от ФНС — его пришлют по почте или в личный кабинет на «Госуслугах»

Напомним, Карелия зафиксировала нулевую месячную инфляцию в октябре.