С 1 февраля Соцфонд автоматически увеличит размер социальных выплат и пособий

В феврале 2026 года в России пройдет ежегодная индексация более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций.
Как сообщил Социальный фонд России, все социальные выплаты будут перечислены в новых увеличенных размерах автоматически.
Гражданам не нужно подавать дополнительные заявления или куда-либо обращаться для получения проиндексированных выплат. Изменения затронут широкий перечень выплат, включая материнский капитал, пособие при рождении ребенка, пособие по безработице, а также выплаты ветеранам, героям труда и гражданам с инвалидностью.
Коэффициент индексации в 2026 году составит 1,056, то есть социальные выплаты вырастут на 5,6%. Этот коэффициент рассчитан исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.