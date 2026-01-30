С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

С 1 февраля 2026 года супруги, оформляющие «Семейную ипотеку», обязаны выступать созаёмщиками по кредитному договору. Исключение сделано только для военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы.
С 1 февраля начинает действовать ряд изменений в процедуре оформления «Семейной ипотеки».
Теперь супруги должны обязательно выступать созаемщиками по кредитному договору, сообщает Минфин.
Однако эти нововведения не коснутся военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе.
Кредитный договор по программе теперь будет заключаться «в привязке» к детям, что реализует принцип «один льготный кредит на семью».
При недостаточности дохода супругов сохраняется возможность привлечения третьих лиц в качестве созаёмщиков.
Как поясняют власти, нововведения направлены на предотвращение злоупотреблений и сделают систему поддержки более адресной, помогая именно тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
Ранее мы сообщали, что Государственная Дума рассматривает возможность изменить условия программы семейной ипотеки, привязав процентную ставку к количеству детей в семье.