С 1 июля все пенсии и социальные пособия будут приходить только на карту «Мир»

Пенсионный фонд напоминает о необходимости до начала июля оформить карту «Мир» тем получателем пенсий и пособий, у которых нет такой карты.

Отделение Пенсионного фонда РФ в Карелии напоминает, что все граждане, получающие пенсии и социальные пособия на карты различных платежных систем (Visa, MasterCard), должны до 1 июля оформить карту «Мир».

Для оформления карты необходимо обратиться в банк, через который они получают данные выплаты.

После оформления карты «Мир» новые реквизиты счета необходимо будет представить в Пенсионный фонд. Сделать это можно дистанционно — через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, оформив заявление «о доставке пенсии», либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Для пенсионеров, не пользующихся банковскими картами, будет сохранен прежний порядок.