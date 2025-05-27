Кибермошенники, деньги, лекарства: с 1 июня в России вступили в силу новые законы

В начале лета в России заработали законы, направленные на борьбу с кибермошенниками, отмыванием денег и продажей просроченных лекарств.

Как сообщает «Парламентская газета», с 1 июня вступил в силу закон по борьбе с кибермошенниками. Теперь банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам запретили отправлять сообщения россиянам через иностранные мессенджеры. Также сотовые операторы будут передавать СМС с кодами для подтверждения аутентификации или совершения значимого действия только после завершения звонка, а не во время разговора с мошенниками. А заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через Госуслуги только с применением усиленной квалифицированной электронной помощи.

– Все это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережет их от финансовых потерь, – подчеркнул председатель госдумы РФ Вячеслав Володин.

Также в числе изменений – усиление контроля за подозрительными денежными переводами. Росфинмониторинг получил право приостанавливать банковские операции россиян на срок до десяти дней при подозрении в отмывании денег или финансировании экстремизма. А банки теперь смогут временно ограничивать выдачу денег до 50 тысяч рублей в день на срок до двух суток, если заподозрят, что владелец карты не давал согласия на снятие наличных.

И с 1 июня заработал новый порядок борьбы с продажей фальсифицированных или просроченных лекарств. Теперь для блокировки продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен или они выведены из оборота, будет налажено информационное взаимодействие такой системы с кассовыми аппаратами аптек. Кроме того, фармацевты перед запуском продаж лекарственных препаратов будут обязаны проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер.

В скором времени в июне вступят в силу ряд других законов.