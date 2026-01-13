С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%

Прожиточный минимум в регионах России с начала 2026 года увеличен на 6,8%. Индексация также затронула ряд социальных выплат и пособий, размер которых привязан к этой величине.
Прожиточный минимум с 1 января 2026 года проиндексирован на 6,8%, сообщает Минтруд России. Вслед за ним были проиндексированы ключевые меры поддержки, в числе которых:
— Пособия для семей с детьми;
— Социальные доплаты к пенсиям (для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе);
— Выплаты по отдельным направлениям социального контракта.
В Карелии размер прожиточного минимума на душу населения составит 21022 рублей.
Другие категории граждан:
— Для трудоспособных граждан — 22914 рублей;
— Для пенсионеров — 18079 рублей;
— На ребенка — 20391 рублей.
Ранее мы сообщали, что материнский капитал вырастет с февраля почти на 7%.