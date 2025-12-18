В числе актуальных для ряда регионов тем во время прямой линии президента России Владимира Путина названа тема оплаты труда и условий работы медиков.
В числе таких регионов вместе с Калмыкией, Алтайским краем, Томской областью, Костромской областью названа Карелия. Системы оплаты труда медицинских работников в республике устанавливаются в соответствии с примерным положением об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных Минздраву Карелии. Заработная плата включает должностные оклады, выплаты компенсационного характера и стимулирующие выплаты.
С 1 января 2026 года размеры окладов по должностям медицинских работников будут увеличены на 7,6 процента.
Медицинским работникам предоставляют служебное жилье, единовременные выплаты до 2 млн рублей, компенсацию расходов на коммунальные услуги и найм жилья и другие меры социальной поддержки. А также специальные социальные выплаты специалистам первичного звена здравоохранения, увеличенные для работников в районах республики до 30000 рублей среднему медицинскому персоналу и до 50000 рублей — врачам. Обеспечена возможность бесплатного обучения и повышения квалификации.