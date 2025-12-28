С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки

Новшества направлены на снижение аварийности и избыточной информации на дорогах.
Новые знаки, сообщает РИА Новости, призваны сделать дороги более безопасными и понятными.
Теперь водителям будут сообщать рекомендуемую скорость для проезда «лежачего полицейского», это поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при движении.
«Способ парковки» — знак будет показывать, как именно ставить машину.
«Глухие пешеходы» — предупреждение для водителей у переходов.
«Влажное покрытие» — предупреждение о возможной гололедице.
Уточняющие таблички: для знака «Такси» и «Время действия» (теперь можно указывать месяцы).
«Вертикальная стоп-линия» — для мест, где нельзя нанести обычную разметку.
Изменения в ГОСТ вступают в силу с 1 января. Новшества, как отмечают эксперты, направлены на снижение аварийности и избыточной информации («визуального шума») на дорогах.
Напомним, в России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог.