С 1 марта можно не платить за вывоз мусора тем, кто надолго уехал из дома

Жители России смогут требовать перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу.

С 1 марта вступают в силу изменения в правила предоставления коммунальных услуг, сообщает «Российская газета».

Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы.

При этом плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней.