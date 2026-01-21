С 1 марта в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах

Теперь теорию можно будет преподавать дистанционно.
С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные правила обучения будущих водителей. Как рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, новые программы, утвержденные Минпросвещения, будут действовать шесть лет — до 2032 года.
Ключевым изменением станет увеличение количества обязательных практических часов для самой популярной категории «B» — с 38 до 42. Также будущие водители категорий «C» и «D» и таксисты (категория «B») получат право проходить обучение не только в автошколах, но и в профильных организациях, таких как таксопарки или транспортные комбинаты.
Еще одним важным нововведением станет возможность дистанционного изучения теории. Автошколы смогут использовать специальное программное обеспечение, которое будет фиксировать посещаемость и успеваемость. При этом учебные заведения вправе выбрать и традиционные очные занятия.
Образовательные программы также будут серьезно переработаны. Полностью изменится курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теоретическую часть добавят правила взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, порядок использования цифровых документов (прав, полиса ОСАГО), а также блок, посвящённый опасному вождению.
По словам парламентария, эти изменения направлены на достижение национальной цели — снизить количество погибших в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.
