С 1 сентября беременным студенткам увеличат размер пособий 

Будущие мамы, проходящие обучение в вузе, смогут рассчитывать на выплату не ниже регионального прожиточного минимума.

С 1 сентября 2025 года размер пособий для беременных женщин, обучающихся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях, повысят до регионального прожиточного минимума, сообщили в Госдуме РФ.

Отмечается, что средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Напомним, сейчас эта сумма не превышает 23 тысячи рублей.

— Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в карельском отделении СФР рассказали, что для получения единого пособия по беременности жительницам республики необходимо встать на учёт не позднее 12 недель.