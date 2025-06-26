С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут замещать врачей

На такой шаг пойдут при нехватке специалистов или их временном отсутствии.

С 1 сентября 2025 года в России фельдшеры и акушерки смогут временно выполнять обязанности участковых врачей. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Новое правило закреплено приказом Минздрава.

– Фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации. Делегировать полномочия сможет Руководитель медучреждения, – пояснила Власова.

По словам парламентария, такое решение поможет обеспечить медицинскую помощь в сельской местности и малых населенных пунктах, где часто не хватает врачей. Власова подчеркнула, что фельдшеры будут работать строго в рамках своих полномочий.