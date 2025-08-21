С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей

В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей.

Об этом РИА-Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

— С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку. До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке, — сказала Фролова.

Парламентарий добавила, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

— Кроме того, приказ расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом, — отметила она.

Также специалисты среднего звена смогут назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства.

По ее мнению, принятие данного решения связано с дефицитом врачебных кадров, особенно в удаленных сельских территориях.