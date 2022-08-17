890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
Сегодня 00:01
«Одна разруха»: спортсмен поделился впечатлениями от велопоездки по Петрозаводску
Сегодня 06:40

С 1 сентября финские визы начнут оформлять по новым правилам

Новости. Общество
20:30, 19 Августа 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Новости партнеров

Ежедневное количество обращений уменьшится, а стоимость визового сбора возрастет в два раза.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об особенностях оформления туристических виз в Финляндию. Соответствующая информация появилась на сайте организации, о чем сообщает Лента.ру.

В первую очередь специалисты обратили внимание, что с 1 сентября ежедневное количество обращений за финской визой граждан России будет сокращено в два раза — до 500 в день.

Кроме того, будет изменена система временных слотов, в рамках которой россияне подают заявление на въездные документы. Согласно новым правилам, 20 процентов слотов будут зарезервированы для туристов и 80 процентов для людей, планирующих посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Так, с начала осени для россиян будет открыто в среднем 100 слотов в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет десять процентов от текущего количества. По оценке туроператоров, ожидание записи на подачу заявления значительно увеличится — оформление визы уже сейчас занимает около 2,5 месяца, в дальнейшем срок может вырасти до четырех-пяти месяцев.

Также в АТОР напомнили, что Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии Евросоюза в отношении российских визовых ограничений, выступая за полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима. Что, в свою очередь, будет означать увеличение визового сбора с 35 до 80 евро (с 2,1 до 4,9 тысячи рублей).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.