С 1 сентября финские визы начнут оформлять по новым правилам

Ежедневное количество обращений уменьшится, а стоимость визового сбора возрастет в два раза.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об особенностях оформления туристических виз в Финляндию. Соответствующая информация появилась на сайте организации, о чем сообщает Лента.ру.

В первую очередь специалисты обратили внимание, что с 1 сентября ежедневное количество обращений за финской визой граждан России будет сокращено в два раза — до 500 в день.

Кроме того, будет изменена система временных слотов, в рамках которой россияне подают заявление на въездные документы. Согласно новым правилам, 20 процентов слотов будут зарезервированы для туристов и 80 процентов для людей, планирующих посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Так, с начала осени для россиян будет открыто в среднем 100 слотов в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет десять процентов от текущего количества. По оценке туроператоров, ожидание записи на подачу заявления значительно увеличится — оформление визы уже сейчас занимает около 2,5 месяца, в дальнейшем срок может вырасти до четырех-пяти месяцев.

Также в АТОР напомнили, что Финляндия поддерживает действия по достижению общей линии Евросоюза в отношении российских визовых ограничений, выступая за полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима. Что, в свою очередь, будет означать увеличение визового сбора с 35 до 80 евро (с 2,1 до 4,9 тысячи рублей).