С 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов

Новые правила оформления протоколов общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах вступили в силу в России.

О новых правилах оформления протоколов собрании рассказали в Госкомитете по жилнадзору. Изменения закреплены в приказе Минстроя России.

По новому порядку, протокол должен быть оформлен и подписан в течение десяти дней после проведения собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Его обязаны подписать председатель, секретарь и члены счетной комиссии. В документе теперь нужно указывать уникальный номер, присваиваемый автоматически в системе ГИС ЖКХ, а также паспортные данные инициатора собрания. При голосовании в решении нужно указывать СНИЛС собственника.

Требование введено для идентификации участников и защиты от фальсификаций: по СНИЛС можно проверить, учтен ли голос в ГИС ЖКХ корректно, — уточнили в ведомстве.

Передача документов в органы жилищного надзора будет осуществляться в зависимости от формата собрания. При очном голосовании управляющая организация должна передать оригиналы документов по акту в течение пяти дней. Если голосование проходило онлайн в ГИС ЖКХ, бумажные носители не требуются — у надзорных органов будет прямой доступ к протоколу в системе.



Полный пакет документов состоит из протокола собрания, сведений об участниках, сообщения о собрании, документа о размещении сообщения, списка присутствующих лиц, списка приглашенных лиц, решения собственников и акта передачи протокола в УК. Новые правила, считают чиновники, позволят повысить прозрачность проведения собраний и обеспечить дополнительную защиту от возможных фальсификаций.