Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Лекции про лес
Лесопромышленный комплекс Карелии: потенциал и вызовы
05 августа, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Мой папа – медведь»: о том, как влезть в чужую шкуру и наладить взаимоотношения
01 августа, 14:42 Статьи
В России резко возросли расходы бюджета

23:20

В Эстонии «Ромео и Джульетту» поставили с участием грузовиков и экскаваторов

22:30

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей республики соблюдать противопожарный режим

20:40

Специалисты провели 24 консультации для участников СВО в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

18:46

В Лахденпохском районе открыли контактный зоопарк с пушистыми кроликами

18:30

Прокуратура Карелии проверит факты нарушения прав пожарных-десантников после их видеообращения

18:00

Республиканский перинатальный центр Карелии стал ключевым учреждением региона

17:40

12 жителей России умерли от отравления самодельной чачей из Сочи

17:20

«Открытого огня нет»: специалисты ликвидировали очаг возгорания на Шардонских островах

17:05

До +24°С, возможен дождь: прогноз погоды на 8 августа

17:00

Житель Петрозаводска получил 5 лет колонии за мошенничество со стройматериалами

16:40

В Онежском озере горят Шардонские острова

16:30

МВД Карелии предлагает сдать оружие и получить вознаграждение

16:20

В Медвежьегорском районе три дня подряд будут вестись взрывные работы

16:00

С 1 сентября официально запустят российский мессенджер — MAX

15:45

Фасовала и разносила по тайникам: 20-летняя жительница Карелии ответит перед судом за попытку торговли наркотиками

15:40

Всероссийская Вахта Памяти ФССП России собрала поисковиков в Карелии

15:31

В Беломорском районе возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

15:20

Доступна для скачивания обновлённая версия «Госуслуги Дом»

15:00

В Китае зафиксирована вспышка тропической лихорадки чикунгунья

14:50

МТС открыла в Карелии предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

14:30

В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

14:30

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

14:10

Порядка 40% трудоустроенных жителей Карелии никогда не получали премий

13:50

В Минприроды Карелии прокомментировали жалобы десантников-пожарных на условия труда

13:40

В Карелии отремонтируют 20 километров трассы «Кола»

13:30

По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

13:00

Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3

12:59

Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

12:30

«Палец опух и начал краснеть»: жительница Карелии не могла снять кольцо и обратилась за помощью в МЧС

12:15

Пятилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Карелии

12:00

Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов

11:50

Десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии

11:30

В открытый люк Пудожской котельной упала юная мурманчанка

11:10

Действующие участники СВО из Карелии рассказали, чем будут заниматься на гражданке

11:06

В Лахденпохском районе нашли заблудившуюся в лесу пожилую женщину

11:00

Партия «Новые люди» провела Единый день помощи приютам для бездомных животных

10:40

Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

10:40

В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

10:24

На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

10:20

Жительница города Сортавала потеряла все свои деньги из-за аферистов

10:00

Шандалович оценил строительство Лобановского моста в Петрозаводске

09:40

На Белом море нашли тело последнего пропавшего в походе на байдарках туриста

09:30

Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

09:25

Сегодня Беломорск простится с утонувшим в реке Выг мальчиком

09:00

В Карелии названы имена победителей программы «Земский работник культуры»

08:40

Астронавты впервые сварят пиво на МКС

08:20

Предупреждение Хокинга об инопланетной угрозе может сбыться

08:00

Ученые Китая создали мозгоподобный компьютер с 2 миллиардами нейронов

07:40

Ученые обнаружили девять новых объектов эпохи ранней Вселенной

07:20

Карелия почти на 40% нарастила поставки своей лесопродукции на российский рынок

07:00

Стало известно, как проходит ликвидация пожара в Медвежьегорске

06:40

Российские ученые разработали новый способ лечений от гриппа

00:10
С 1 сентября официально запустят российский мессенджер — MAX
07 августа, 15:45 Общество
Новый мессенджер Max — полностью российская разработка — является совершенно бесплатным. Приложение работает на любых устройствах — смартфонах и компьютерах.

Бесплатный искусственный интеллект GigaChat, платформа мини-приложений, возможность отправки файлов до 4 гигабайт и отсутствие ограничений по количеству участников и длительности групповых звонков – все это предлагает своим пользователям новый мессенджер, разработанный VK при участии компаний из экосистемы «Ростеха» и при поддержке Минцифры.

В Max можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографий и файлы объемом до 4 ГБ. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков, которые работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета, а искусственный интеллект GigaChat ответит на вопросы, поможет написать текст, создать картинку, расшифровать аудиосообщение или кратко пересказать видео или большой текст.

Мессенджер Max разработан дочерней компанией VK — ООО «Коммуникационная платформа» и входит в реестр российского программного обеспечения.

Важно, что мессенджер имеет надежные настройки приватности и доступен во всех магазинах приложений.

Скачать мессенджер Max можно здесь.

Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Онежские петроглифы - красота природы и уникальное культурное наследние Карелии
Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
По сути, мы говорим о новом проекте
О возвращении идеи строительства центра Wildberries в Петрозаводске

подробнее

