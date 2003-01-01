С 1 сентября официально запустят российский мессенджер — MAX

Новый мессенджер Max — полностью российская разработка — является совершенно бесплатным. Приложение работает на любых устройствах — смартфонах и компьютерах.

Бесплатный искусственный интеллект GigaChat, платформа мини-приложений, возможность отправки файлов до 4 гигабайт и отсутствие ограничений по количеству участников и длительности групповых звонков – все это предлагает своим пользователям новый мессенджер, разработанный VK при участии компаний из экосистемы «Ростеха» и при поддержке Минцифры.

В Max можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографий и файлы объемом до 4 ГБ. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков, которые работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета, а искусственный интеллект GigaChat ответит на вопросы, поможет написать текст, создать картинку, расшифровать аудиосообщение или кратко пересказать видео или большой текст.

Мессенджер Max разработан дочерней компанией VK — ООО «Коммуникационная платформа» и входит в реестр российского программного обеспечения.

Важно, что мессенджер имеет надежные настройки приватности и доступен во всех магазинах приложений.

Скачать мессенджер Max можно здесь.