С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила для авиапассажиров.

Теперь те, кто опоздал на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом, даже если не успели на первый перелет. Раньше в таких случаях авиакомпании могли аннулировать весь заказ, и пассажир терял обе части билета «туда-обратно». Об этом сообщили в Минтрансе.

Согласно новым правилам, пассажирам нужно только покрыть фактические расходы перевозчика, а дополнительные комиссии за опоздание отменяются. Также авиакомпании обязаны разработать документы, которые объясняют принципы ценообразования, чтобы сделать тарифы более прозрачными.

Чтобы сохранить обратный билет, пассажир должен связаться с авиакомпанией не позднее чем через два часа после вылета рейса, на который он не попал. Это правило действует только если между рейсами «туда» и «обратно» прошло не менее 24 часов. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.