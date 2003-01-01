С 1 сентября пособие по беременности для карельских студенток вырастет до прожиточного минимума

Пособие выплачивается за весь период декретного отпуска.

С 1 сентября 2025 года студенткам Карелии, обучающимся очно, будут выплачивать пособие по беременности и родам в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда (СФР) по Республике Карелия.

Выплаты будут осуществляться напрямую Отделением СФР за счет федерального бюджета. Они коснутся студенток вузов, колледжей, техникумов, училищ, организаций допобразования и научных организаций.

— В настоящее время пособие по беременности родам для студенток выплачивается образовательными учреждениями и зависит от размера стипендии. Изменения, которые вступят в силу осенью, позволят значительно увеличить господдержку молодых мам, которые продолжают учебу. В Карелии размер пособия будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который составляет 22743 рубля - по северным районам и 21241 рубль – в Петрозаводске и остальных районах, — пояснила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Пособие выплачивается за весь период декретного отпуска. При стандартной продолжительности в 140 дней (70 до родов + 70 после) его размер составит:

- 106 134 рубля – для студенток в северных районах Карелии;

- 99 124,67 рубля – для студенток в Петрозаводске и остальных районах.

Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Карелия не позднее 6 месяцев после окончания отпуска по беременности и родам. Для заявлений, поданных до 1 сентября 2025 года, выплаты останутся обязанностью учебных заведений.