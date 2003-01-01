С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

Уже этой осенью граждане России смогут начать использовать биометрические данные при покупке билетов на поезда дальнего следования.

С 1 сентября текущего года россияне смогут использовать биометрические данные при бронировании билетов на поезда дальнего следования, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства страны.

— Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация и аутентификация пассажира с использованием «Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и «Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» при наличии у перевозчика технической возможности, — рассказали в агентстве.

Отмечается, что биометрические данные не смогут полностью заменить паспорт гражданина, однако уже к 2028–2029 годам использование информации о физических характеристиках человека при посадке в поезд получит широкое распространение.

Ранее мы писали, что россияне, планирующие путешествия на поездах дальнего следования, получили возможность автоматически выкупать билеты из «Листа ожидания».