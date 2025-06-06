С 1 сентября школьникам начнут ставить оценки за поведение

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, по каким критериям будут оценивать поведение школьников.

С нового учебного года в некоторых российских школах введут оценки за поведение. Пилотный проект обсудили на заседании Всероссийского экспертного совета.

По словам Ольги Колударовой, пока для проведения эксперимента отобрали 84 школы. Оценки за поведение начнут выставлять ученикам Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия. В каких конкретных учебных учреждениях введут нововведение, пока не сообщается. В дальнейшем проект планируют распространить во все школы.

– Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1 по 8 класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся, – рассказала Ольга Колударова.

Она добавила, что оценки будут выставлять классные руководители с учетом мнений других педагогов и администрации школы. Среди критериев оценивания – дисциплинированность, взаимодействие с другими учениками, социальная активность и правомерное поведение.

Каждой школе предложили на выбор одну из трех моделей оценки: зачет/незачет, образцовое/удовлетворительное/ неудовлетворительное поведение, а также традиционная пятиуровневая система («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»). Затем утвердят наиболее эффективную. В будущем оценка будет отображаться в документе об окончании школы.