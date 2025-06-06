здоровье работа экология
реклама на сайте
Еще три дома активно строятся в «Talojarvi. Город у воды»
Сегодня 14:37
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

С 1 сентября школьникам начнут ставить оценки за поведение

Новости. Общество
22:00, 26 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, по каким критериям будут оценивать поведение школьников.

С нового учебного года в некоторых российских школах введут оценки за поведение. Пилотный проект обсудили на заседании Всероссийского экспертного совета.

По словам Ольги Колударовой, пока для проведения эксперимента отобрали 84 школы. Оценки за поведение начнут выставлять ученикам Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия. В каких конкретных учебных учреждениях введут нововведение, пока не сообщается. В дальнейшем проект планируют распространить во все школы.  

– Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1 по 8 класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся, – рассказала Ольга Колударова.

Она добавила, что оценки будут выставлять классные руководители с учетом мнений других педагогов и администрации школы. Среди критериев оценивания – дисциплинированность, взаимодействие с другими учениками, социальная активность и правомерное поведение.

Каждой школе предложили на выбор одну из трех моделей оценки: зачет/незачет, образцовое/удовлетворительное/ неудовлетворительное поведение, а также традиционная пятиуровневая система («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»). Затем утвердят наиболее эффективную. В будущем оценка будет отображаться в документе об окончании школы.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2025, 11:20
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
21.06.2025, 17:25
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть

Аналитика

23.06.2025 10:40
Тема недели
Вакцин нет? Что происходит в Карелии с прививками от опасных заболеваний
Республиканский Минздрав не получает достаточного финансирования, а поставщики вакцин не успевают выполнять заявки. «Столица на Онего» разбиралась с ситуацией с прививками — что правда, а что слухи.
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025 17:25
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

Сразу несколько выставок собак прошли в Петрозаводске
23.06.2025 12:58
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение